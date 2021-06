Stop all'affidamento dello stadio, Fc Messina ricorre subito al Tar

La quiete... prima della tempesta. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo la conferma della, più volte minacciata (in caso di esito negativo), decisione di presentare ricorso immediato al Tar contro la scelta di non aggiudicazione della gara da parte del Responsabile unico del procedimento, il dirigente comunale Salvatore De Francesco. E non solo. Fc Messina, la società presieduta da Rocco Arena e con amministratore delegato l’avv. Carmelo Santoro, avrebbe già stilato un “dossier” su tutta la vicenda dello stadio Franco Scoglio, pronto per essere consegnato anche all’autorità giudiziaria.

Era ed è facoltà della Stazione appaltante decidere se aggiudicare o meno una gara riguardante uno dei beni più importanti del patrimonio del Comune di Messina, cioè il principale impianto sportivo con tutte le aree attorno. Ma i legali della società del presidente Arena sono al lavoro per dimostrare che quanto fatto dal Rup ha travalicato i confini previsti da norme e regolamenti, come se rispondesse – è ovviamente la tesi della società – a una scelta che era già stata compiuta a monte. Fc Messina ritiene di aver dato tutte le risposte e le garanzie possibili alle richieste di chiarimenti da parte del dirigente e, dunque, non si comprenderebbero le ragioni del “no”.

