Taormina, il Consiglio comunale unanime in difesa dell’ospedale San Vincenzo

Un forte e deciso “no” al depotenziamento dell’ospedale San Vincenzo. Il Consiglio comunale di Taormina prende posizione a tutela del presidio di contrada Sirina, con l'avvenuta approvazione all’unanimità due distinti ordini del giorno presentati maggioranza e opposizione a tutela degli standard di efficienza del presidio ospedaliero. L’ordine del giorno presentato dalla minoranza e approvato all’unanimità impegna il sindaco Mario Bolognari a «chiedere ufficialmente al direttore sanitario dell’Asp 5 di Messina di indire tempestivamente i necessari bandi di concorso e ogni utile procedura atta a garantire al reparto di Ortopedia un congruo numero di professionalità mediche». Inoltre, si chiede di sollecitare, nelle more, la «chiusura serale del pronto soccorso traumatologico dalle 22 in poi al fine di alleggerire il reparto date le esigue unità di medici al momento in servizio».

