Messina, finanziati tre nuovi parcheggi. Nasce la mobilità di scambio

Sono diventati otto, otto su quattordici, i parcheggi d’interscambio che hanno ricevuto i finanziamenti per la loro realizzazione. L’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello ha comunicato che sono stati erogati i fondi relativi ai parcheggi di Giostra S. Orsola, San Licandro e viale Stagno D’Alcontres, cioè la salita del Papardo. Tre aree di sosta che vanno a sommarsi alle strutture già finanziate, ovvero via Catania, Palmara, San Cosimo, viale Europa Est e viale Europa Centro.

«Un ulteriore importante tassello – ha detto l’assessore Mondello – si aggiunge alla strategia complessiva dell’amministrazione, che ha messo al centro il tema della viabilità cittadina e le sue molteplici criticità. Posso dichiararmi soddisfatto per il modello operativo collaudato e condiviso con gli uffici, che ha consentito di avviare infrastrutture dedicate alla mobilità, di cui da anni Messina era carente. E’ stato necessario uno sblocco sistematico delle procedure, molte delle quali impantanate, che avevano ostacolato l’erogazione di diversi finanziamenti. Contestualmente si è dovuto procedere ad una ricognizione complessiva, al fine di individuare le soluzioni più celeri e ottimali. I risultati ottenuti, tra l’altro, – prosegue l’assessore – sono il giusto input per continuare il monitoraggio delle attività progettuali e di cantiere, che a mio avviso va compiuto personalmente e con costanza, per supportare gli uffici e le ditte, anticipando eventuali problematiche che spesso sono causa di ritardi. Questa attività consente di avere un quadro puntuale dello stato dell’arte delle procedure in essere, dei loro intoppi e dei relativi cronoprogrammi».

