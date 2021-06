Taormina, anziano cardiopatico salvato grazie alla rete Ima

Si rivela ancora una volta provvidenziale ed in grado di salvare vite umane la scelta delle reti tempo dipendenti nella sanità (Ima-Stemi), con un modello che viene applicato con precisione ed il giusto tempismo nel nostro territorio. Si tratta della rete per il trattamento dell’infarto miocardico acuto con sovraslivellamento del tratto ST corrispondente all'occlusione di un ramo coronarico. L’ambulanza della postazione 118 di Taormina, sovrintesa dal dott. Antonio Gussio, con autista Gianluca Starò e soccorritore Caterina Costa è partita verso Fiumedinisi per soccorrere un paziente di 80 anni, affetto da precordialgia (dolore al torace) su richiesta del servizio di continuità assistenziale che ha allertato il 118. Il personale del 118 di Taormina, giunto sul posto grazie alla preziosa collaborazione della dott.ssa Giovanna Cuzzocrea, della locale postazione di Guardia medica, ha potuto attivare il codice Ima essenziale per le cure immediate del paziente.

