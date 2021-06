Messina, lavoratori del Cas verso lo sciopero: bloccati assunzioni e adeguamenti economici

L'estate inizia calda sulle autostrade siciliane e non solo a causa del meteo e delle interminabili code. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti ritornano sul piede di guerra e preparano per il prossimo mese di luglio un nuovo sciopero dei dipendenti del Consorzio.

"Secondo quanto riferito dai vertici del Cas in sede di incontro, lo statuto relativo al nuovo ente economico di cui alla legge 4/2021 non è ancora stato approvato dalla giunta regionale siciliana - scrivono Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Messina - e tale passaggio viene considerato dai vertici del Consorzio come necessario per dare efficacia definitiva alla trasformazione dell’ente. Le organizzazioni sindacali fanno rilevare tuttavia che la legge 4/2021 è stata approvata dall'assemblea regionale l'11 febbraio scorso e successivamente pubblicata su Gazzetta Ufficiale in data 19 febbraio e pertanto, trascorsi i 120 giorni previsti, la legge deve avere piena applicazione".

"Il perdurare invece di una fase transitoria, in cui l’ente sta procedendo nell’applicazione della legge regionale vede le Organizzazioni Sindacali fortemente contrarie e i lavoratori penalizzati economicamente - continuano i sindacati - ancora in attesa dell’adeguamento al contratto Autostrade e Trafori verso il quale i sindacati hanno già inoltrato all’ente la piattaforma applicativa reclamandone la decorrenza dell’entrata in vigore della legge. In questa fase transitoria, le Organizzazioni sindacali stigmatizzano alcune delibere emanate in maniera unilaterale dall’ente che hanno visto la conferma di lavoratori in comando e la prosecuzione del mandato del Direttore Generale e del Direttore Tecnico di Esercizio senza i necessari bandi pubblici di interpello.

Mentre si allungano oltremodo i tempi, nessuna risposta è stata data in merito al pagamento delle dovute spettanze attese fin dall’anno 2018 per il premio pedaggio al comparto esazione.

Restano nel limbo delle buone intenzioni la trattazione del fabbisogno organico e le tanto richieste assunzioni in svariate qualifiche, tecnico-amministrative ed esazione, facendo così permanere la problematica irrisolta del precariato ed evidenti difficoltà per la produttività dell’ente".

"Oggi assistiamo ad un Consorzio Autostrade - concludono i sindacati - che invece di proiettarsi verso l’auspicato rilancio, brancola nel limbo delle pastoie burocratiche della Regione siciliana, penalizza i lavoratori , mantiene bloccate le necessarie assunzioni, a danno dell’utenza siciliana che ha il diritto di avere un servizio efficiente e sicuro, anche alla luce dei recenti interventi del Ministero in materia di sicurezza delle nostre autostrade, che richiederebbero un Consorzio più attivo in tutte le sue componenti con le necessarie risorse economiche e umane. Queste Organizzazioni sindacali, che dalla data dell’approvazione della legge sulla trasformazione del Cas, sono responsabilmente rimaste ai tavoli di confronto operando per il rilancio dell'ente, oggi sono fortemente preoccupate del perdurare di questa situazione che vede lavoratori e utenti penalizzati dal trascorrere del tempo e decine di ex stagionali e lavoratori precari dell'esazione ancora alla porta ad aspettare i bandi da tempo promessi e divenuti un miraggio. Il tempo è scaduto e senza risposte lo sciopero sembra sempre più vicino".

