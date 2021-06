Nuovi servizi e assunzioni all’ospedale di Lipari

All’ospedale di Lipari saranno presto attivati nuovi servizi e sarà assunto nuovo personale. L’impegno è stato preso dal direttore generale dell’Asp Bernardo Alagna, durante un incontro con una delegazione del Comitato Eolie 20-30, formata da Sandro Biviano, Danilo Conti, Salvatore De Gregorio, Sara Garofalo. Alagna ha fatto il punto della situazione evidenziando che, nel corso della sua gestione, nel nosocomio eoliano è stato attivato l’ambulatorio di oncologia, diretto dal dottore Francesco Ferraù, primario dell’ospedale di Taormina. «Già da qualche settimana i pazienti oncologici, per alcune patologie – ha detto – vengono trattati a Lipari, evitando così i disagi degli spostamenti. A breve, ci auguriamo molto presto, si potrà procedere alla somministrazione di chemioterapici per via infusionale». Per ciò che concerne la terapia intensiva, ha comunicato di aver già affidato l’incarico di progettazione e che è stato reperito il finanziamento di 450 mila euro per espletare la gara d’appalto e affidare i lavori che potrebbero iniziare entro l’estate.

