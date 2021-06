Stretto di Messina, più navi per tutti

Era tutto previsto. A far la parte dei leoni, anzi dei... Draghi, sono gli armatori, pubblici e privati. Dal Recovery Fund, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e anche dal Fondo complementare al Pnrr, arrivano risorse finanziarie destinate «al potenziamento delle flotte nello Stretto di Messina». Era l’obiettivo dichiarato fin dal primo giorno di insediamento del ministro dei Trasporti Enrico Giovannini. Ricordate le sue dichiarazioni? Disse: «Ho chiesto alla Commissione di esperti nominata dal precedente Governo di valutare anche ipotesi di collegamento non stabile nello Stretto». Messinesi, siciliani e calabresi sono stati presi in giro due volte. La prima quando l’allora premier Conte aprì alla possibilità di un collegamento stabile, «ma stiamo valutando nuove ipotesi», tenne a precisare, sulla spinta dell’entusiasmo mostrato dal viceministro Cancelleri, il siciliano pentastellato che in quella fase si era “innamorato” del tunnel. Da lì partì il percorso avviato dall’ex ministra Paola De Micheli che insediò un Gruppo di lavoro con il compito di fare quello che centinaia di altri tecnici ed esperti avevano fatto tra gli anni Ottanta e la prima decade del Duemila, cioè «valutare le soluzioni ottimali per l’attraversamento. stabile e non, dello Stretto di Messina».

Una colossale presa in giro portata avanti scientificamente, facendo trascorrere più di un anno, fino a quando non si è insediato il Governo Draghi. Ed ecco la seconda beffa, con il ministro Giovannini che invita i tecnici a valutare l’ipotesi del “collegamento non stabile”, facendo passare altri mesi, così da arrivare all’appuntamento con il Recovery Plan senza avere in mano nulla, senza aver aggiornato l’unico progetto definitivo esistente (il Ponte a una campata, già appaltato dieci anni fa), ma con il chiaro intento di confondere ancor più le acque, rispolverando progetti e soluzioni che erano stati abbondantemente studiati (i tunnel e il Ponte a più campate). E scartati.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata