Messina arriva il bianco... speranza

Messina va in bianco e spera che sia davvero l’ultima volta che deve avere a che fare con il lockdown. Stop al coprifuoco, meno limiti per chi va al ristorante o al bar, possibilità di spostamento fra le regioni. Primo giorno d’estate, dunque, primo giorno di libertà. Ne possono approfittare i messinesi che finalmente possono programmare le uscite con gli amici, gli appuntamenti serali e anche un po’ di vacanza. Ma c’è chi invece proprio adesso deve rimboccarsi le maniche dopo interminabili mesi di chiusura e incertezza. È il comparto commerciale della ristorazione, dei bar, dell’accoglienza, del divertimento. Uno di quelli che in città dà da mangiare a non meno di 15.000 famiglie, indotto compreso. Uno dei motori del turismo locale. «Già in questo mese, con le progressive riaperture – commenta Alberto Palella presidente di Confesercenti – si sono visti i primi segnali di ripresa. La voglia di socializzare, divertirsi, viaggiare è tantissima quindi gli auspici sotto tutti i profilo sono dei migliori. Per il settore turistico ricettivo la green card sarà di grande aiuto per rivedere finalmente i turisti nella nostra provincia e le nostre perle, Taormina e Eolie, stanno ricevendo molte prenotazioni. Ma le previsioni di ripresa sia per questo che per il prossimo anno, per molte aziende, potrebbero non bastare a coprire le voragini economiche creatasi in questi mesi. Servono dei reali riani di sviluppo perchè il nostro tessuto economico rimane ancora troppo debole e non facciamoci illudere dai ristoranti o dagli alberghi pieni».

