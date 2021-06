Messina, grave incidente sul lavoro in un pastificio. Commerciante salvato da un carabiniere

Grave incidente sul lavoro, nei giorni scorsi, in un pastificio dei via dei Mille. Un commerciante che stava lavorando all'interno del suo esercizio ha subito gravissime ferite al braccio dopo che l'arto gli è rimasto incastrato in uno dei macchinari di produzione. Le urla dell'uomo hanno attirato i passanti e i commercianti dei negozi vicini, ma il più lesto è stato il luogotenente Gaetano Ilacqua, comandante della stazione Carabinieri Arcivescovado che si trova nei pressi del pastificio che ha immediatamente soccorso l'uomo, senza lasciarsi impressionare dalla ferita, liberandolo dal macchinario che stava per tagliarli completamente il braccio. L'uomo è stato quindi trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento di 8 ore. Oggi è stata sciolta la prognosi e l'uomo non è più in pericolo di vita.

