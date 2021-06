"Mia madre non ride più". Confesercenti dona parrucca e sorriso a una paziente oncologica di Messina

Per la signora Rosa, 50 anni (nome di fantasia) di Messina, la lettera inviata ad Assoacconciatori è stata scritta dalla figlia il 22 dicembre scorso: "Mia madre non ride più e tutta la famiglia è nello sconforto... Aiutateci". Due giorni dopo, a scrivere un whatsapp a Salvo Lo Coco, referente del progetto "Parrucche in dono" è stata la signora Rosa: "Grazie a voi, sarà il Natale più bello della mia vita".

Quella della signora Rosa è solo una delle storie emerse questa mattina durante l’incontro con la stampa per la consegna di capelli veri ad Assoacconciatori Confesercenti da parte dei giovani del Club Leo Unipa che hanno aderito al progetto lanciato quattro anni fa dalla sigla di categoria Confesercenti insieme a Giambertone Parrucche, la fabbrica di Isola delle Femmine che da 5 generazioni produce parrucche e turbanti.

Sono 140 le parrucche donate in questi anni a donne in terapia oncologiche in tutta l’isola: un numero che Assoacconciatori prova adesso ad incrementare grazie all’adesione di parrucchieri, associazioni e donne disposte a donare i propri capelli. In pratica, Assoacconciatori fornisce ciocche di capelli veri all’azienda di Isola delle Femmine e Giambertone ricambia con parrucche sintetiche di alta qualità da poter donare a chi non può permettersi di acquistarle.

