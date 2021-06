Maltratta la convivente incinta: un arresto a Messina

Eseguita dai poliziotti delle Volanti la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip di Messina, nei confronti di un ventiseienne messinese per maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente.

Le indagini hanno avuto inizio il mese scorso dopo l'intervento dei poliziotti nell’abitazione della coppia. La vittima, esasperata e spaventata, aveva chiesto aiuto alla polizia di Stato quando l’uomo, in preda a una violenta gelosia, aveva distrutto suppellettili ed effetti personali.

Non è stato un episodio isolato: da tempo l’uomo maltrattava la convivente anche in stato di gravidanza e in presenza dei figli minori, tra minacce, insulti e aggressioni.

