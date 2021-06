Naso piange il presidente del Consiglio comunale Giovanni Rubino, deceduto a Messina

Non ce l’ha fatta l’ingegnere Giovanni Rubino, presidente del consiglio comunale di Naso, deceduto oggi pomeriggio all’ospedale Piemonte a Messina dove si trovava ricoverato, a seguito di un malore, da venerdì. Dapprima Rubino era stato trasportato al Policlinico, quindi al Piemonte dove è spirato. Giovanni Rubino, che non era sposato, lascia un grande vuoto e ha prodotto i risultati migliori, al servizio della comunità, dal 2010 al 2020 quando era stato assessore ai lavori pubblici con sindaco Daniele Letizia. Determinante il suo operato per l’acquisizione dei finanziamenti inerenti i lavori per il territorio colpito dal dissesto idrogeologico. Alle ultime elezioni amministrative, nello scorso ottobre, era stato candidato ed eletto nella lista di maggioranza venendo nominato presidente del consiglio. Il sindaco Gaetano Nanì proclamerà il lutto cittadino il giorno dei funerali.

