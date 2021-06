Si è insediato Gennaro Capoluongo, il nuovo questore di Messina. Ecco chi è

Nato a Frattamaggiore, in Campania, il 14/04/1961, il dottor Gennaro Capoluongo è Dirigente Superiore della Polizia di Stato e Consigliere Ministeriale del Signor Capo in materia di cooperazione internazionale.

Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli, in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università degli Studi di Catania, accede al ruolo di Commissari della Polizia di Stato nel 1988. Gennaro Capoluongo a partire dal 2001 ricopre diversi incarichi internazionali, assumendo successivamente la direzione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale.

È esperto di crimine transnazionale e membro del Comitato europeo Interpol. Autore del volume: La Cooperazione Internazionale di Polizia, in collaborazione con Filippo Dispenza e Ranieri Razzante.

© Riproduzione riservata