Capo d'Orlando, schernito e filmato da ragazzine: il video postato sui social

Un uomo “fragile” affidato ai servizi sociali ed amato e rispettato da tutto il paese viene preso di mira da alcuni giovinastri ed il video ripreso da due delle ragazze del gruppo inizia a circolare sui sistemi di messaggistica col rischio che venga postato sui social e diventi virale.

È accaduto domenica sera a Capo d’Orlando e lo ha denunciato l’associazione “Abbraccialo per me” che si è rivolta al primo cittadino Franco Ingrillì che ha annunciato il coinvolgimento delle forze dell’ordine. «Cosa spinge un gruppo di ragazzi sull'isola pedonale dove si riuniscono tutti e con i locali pieni di persone che hanno visto, ad inveire e a provocare una persona come Carlo ?”.

Carlo è il nome di fantasia usato dalla vice presidente del sodalizio Antonella Giardinieri, tra l’altro attrice e sceneggiatrice, che con una lettera aperta denuncia pubblicamente il fatto.

Poi aggiunge: «Carlo. Proprio lui. In paese lo conosciamo tutti. Vive solo. Non ha nessun familiare che si occupi di lui, é seguito dai servizi sociali. È profondamente solo. Vaga in giro per il paese con la speranza che accada qualcosa, con la voglia di parlare con qualcuno. A volte é nervoso, verissimo. È un po’ fuori di testa d’accordo. Ma sfiderei chiunque a non esserlo nella sua condizione. E comunque questo è Carlo. È uno di noi. Quello che due ragazze hanno ripreso con il cellulare davanti al bar sull'isola pedonale, accompagnato da commenti inappropriati che le stesse, inconsapevolmente hanno registrato. È pazzo! Pare sia stato in prigione. Guarda é un incontro di pugilato! E cosa spinge due ragazze a filmare, assistere all'evento, tragico, triste, disumano lontano da ogni commòs, da ogni pietas, senza intervenire?”

