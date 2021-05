Scuola a Messina, Floridia: "La grande sfida è ridurre le diseguaglianze educative"

Senatrice Barbara Floridia, viceministra alla Pubblica istruzione, considerando che la campagna vaccinale non è ancora finita, ritiene che la scuola sia comunque un luogo sicuro per i ragazzi?

«Sì, la scuola è sempre stata un luogo sicuro. Le ricerche scientifiche riguardo ai numeri sui contagi avvenuti all’interno delle scuole hanno evidenziato una bassissima percentuale di contagi, segno evidente che i protocolli di sicurezza hanno funzionato».

Molti studenti durante il periodo di didattica online hanno abbandonato le lezioni. Come pensa possano recuperare?

«Con la pandemia i nostri ragazzi hanno vissuto un periodo difficilissimo e quelli più fragili, con la didattica a distanza, hanno affrontato le difficoltà maggiori. La condizione di povertà educativa e la percentuale di dispersione scolastica è, purtroppo, aumentata su tutto il territorio nazionale. Adesso, l’impegno delle Istituzioni scolastiche sarà quello di lavorare sulle disuguaglianze educative per arginare questi fenomeni. Bisogna creare una vera sinergia fra scuola, famiglie e istituzioni locali per porre in essere un percorso per il recupero di questi ragazzi. Il Piano Estate che prevede attività di recupero e socialità è un primo passo».

