“Sistema Siracusa”, annullato il patteggiamento per l'avvocato Calafiore

Annullato il patteggiamento a 11 mesi per l’avvocato siracusano Giuseppe Calafiore nell’ambito dell’inchiesta sul «Sistema Siracusa». Lo ha deciso la Sesta sezione della Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dalla procura generale di Messina. Alla luce di questa decisione, il procedimento ritorna davanti al giudice per le udienze preliminari; nel frattempo si attendono le motivazioni. L’avvocato Calafiore aveva patteggiato 11 mesi per il reato di corruzione, davanti al gup del tribunale di Messina in continuazione con la sentenza del gup del Tribunale di Roma. (AGI)

© Riproduzione riservata