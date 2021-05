Scontro auto-scooter a Capo Taormina, muore un 30enne di Giardini Naxos

Tragico incidente a Taormina. Un giovane di 30 anni, Edoardo Liotta, originario di Giardini, ha perso la vita, infatti, in un incidente stradale avvenuto poco prima delle ore 20 in zona Capo Taormina, all'incrocio tra la Sp10 e la strada statale 114. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti il ragazzo procedeva a bordo di uno scooter quando si è scontrato con una jeep che sopraggiungeva in zona nello stesso momento. Violento l'impatto, per il 30enne non c'è stato nulla da fare. Vano si è rivelato l'intervento dell'equipe medica del 118. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Taormina che stanno effettuando ora i rilievi del caso per accertare la dinamica dell'accaduto.

