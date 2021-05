Patti, serra privata completamente distrutta dalle fiamme. Si indaga sulle origini

E' andata completamente distrutta una serra privata di contrada Scattiola a Patti a causa di un rogo propagatosi improvvisamente intorno a mezzogiorno. Sul posto sono giunti i poliziotti del locale commissariato diretti dal vice questore Salvatore Di Blasi. Sono in corso le indagini per capire l'origine delle fiamme. Sembrerebbe che al momento dello scoppio dell'incendio erano in corso lavori di smantellamento della struttura della serra. Non si sono registrate conseguenze a persone.

