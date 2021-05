Serpente in una fontana pubblica di Sant'Agata Militello, paura tra i residenti

Sorpresa e paura per la presenza di rettili in una fontanella pubblica. È successo nella popolosa contrada Iria nei pressi della pineta di Valle Bruca della collina di Sant’Agata Militello. Un giovane del centro santagatese si era recato qualche giorno addietro con i familiari, come è solito fare, nella campagna di proprietà che si trova in quella zona. A poca distanza si trova una fontanella pubblica dove vanno ad attingere l’acqua numerose persone per gli usi domestici ed assenso dotata di una vasca vanno ad abbeverarsi i capi di bestiame in transito persone. Il giovane munito di recipienti stava procedendo all’approvvigionamento, ma subito ha desistito perché bloccato alla vista di un grosso rettile dalla pelle striata con in bocca una rana e sotto le foglie galleggianti altri rettili di core nero, verosimilmente delle bisce. “Lo spavento è stato invitabile e superato quell’attimo, ci ha raccontato il giovane, ho immortalato la cruenta scena col telefonino”. La specie del rettile non è definita, ma è importante individuarla per tranquillizzare i cittadini. È altresì importante e urgente l’intervento del personale del comune per bonificare la vasca.

