Messina fuori da "le Vie dei Tesori" e il "silenzio assordante" del Comune

Tiene ancora banco la questione della rumorosa assenza di Messina dall’iniziativa Le Vie dei Tesori. Ad intervenire sul caso è la giornalista Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori: «È stato assordante il silenzio da parte del Comune e di gran parte delle istituzioni negli ultimi anni, e in particolare nel 2020. Il prossimo 19 maggio, non potrò essere presente alla seduta della Commissione Cultura dedicata al caso (l’incontro è stato convocato a Palazzo Zanca dal presidente Pietro La Tona, ndc).

Le Vie dei Tesori nasce nel 2006 a Palermo e nel 2017 approda a Messina grazie alla volontà dell’allora assessore regionale ai Beni culturali Carlo Vermiglio. Venne a Palermo durante il Festival in visita privata, mi chiamò qualche giorno dopo. Aveva colto perfettamente lo spirito del Festival, che non è la semplice apertura dei luoghi (alcuni, peraltro, sempre aperti, ma “invisibili”, perché non raccontati), ma si basa sue due principi fondamentali: lo storyelling dei luoghi con il coinvolgimento della comunità, e la loro messa a rete, senza steccati di titolarità.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud -Messina

© Riproduzione riservata