Santa Teresa Riva. 17enne prepara il barbecue e si ustiona gravemente. E' in ospedale a Palermo

Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi in un’abitazione alla periferia sud di Santa Teresa di Riva. Un 17enne di nazionalità rumena, residente in paese, è rimasto ustionato su almeno il 60% del corpo mentre stava preparando il barbecue sul terrazzo insieme a parenti e amici. Il giovane aveva utilizzato una bottiglia di alcol etilico denaturato per ravvivare la brace ma improvvisamente è stato investito da un ritorno di fiamma che lo ha colpito in pieno, provocandogli gravi ustioni al volto, al torace, al basso ventre, sulle mani e sui piedi.

Quanti si trovavano con lui hanno dato immediatamente l'allarme e a prestare i primi soccorsi al ragazzo è giunta l'ambulanza della postazione del 118 di piazza Municipio, che una volta compresa la gravità delle sue condizioni ha allertato l’elisoccorso, decollato dall’ospedale Papardo di Messina e atterrato pochi minuti dopo in piazza Antonio Stracuzzi. Il 17enne è stato quindi trasferito sul velivolo, dove è stato stabilizzato, e condotto poi in codice rosso al Centro Grandi Ustioni dell'ospedale Civico di Palermo.

