Messina: «L’Authority dello Stretto primo ponte»

Crociere e collegamento fra le due sponde, e non per forza solo il Ponte. Trenta minuti di confronto su questi temi fra il presidente dell’Autorità di Sistema Mario Mega e il vice ministro alla Infrastrutture Alessandro Morelli. È stato il prologo dell’incontro congiunto con i governatori di Sicilia e Calabria in cui, invece, proprio il collegamento stabile dello Stretto è stato l’argomento principale. Il numero due del Mims ha trovato una Authority in buona salute che, la di la del periodo Covid, sta per iniziare una fase di sviluppo, con almeno un paio di progetti milionari, che le permetterebbero di rendere ancora più stabile il rapporto con il crocerismo e di sviluppare nuovi asset.

«Il vice ministro ha voluto sottolineare l’importanza di avere un sistema il più possibile integrato – ha detto dopo l’incontro il presidente dell’Autorità Mario Mega – . Mi ha rappresentato, ma è un tema che conoscevamo perfettamente, la situazione dei passeggeri che si spostano a Villa San Giovanni dallo scalo di Caronte alla stazione o viceversa che e che hanno quel percorso in strada.

