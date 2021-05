Focolaio covid all'ospedale di Taormina, 18 i casi

Focolaio Covid all'ospedale San Vincenzo di Taormina, dove risultano al momento almeno 18 casi di contagio tra personale dipendente del presidio e pazienti. Il focolaio sta interessando i reparti di Medicina e Cardiologia. Undici pazienti (tutti asintomatici) del reparto di Medicina sono in via di trasferimento a Barcellona. Altri tre casi erano stati accertati in Cardiologia, dove tre pazienti sono stati trasferiti ieri sera a Barcellona. Risultano essere stati colpiti dal virus almeno diversi operatori sanitari. "Stiamo effettuando tamponi in tutto il presidio ospedaliero di Taormina - rende noto il direttore sanitario, Paolo Cardia -. Sono in corso circa 500 tamponi tra personale dell'ospedale e pazienti. Abbiamo richiesto la disponibilità di altri 600 tamponi all'azienda che stanno per arrivare da Messina. Stiamo passando a tappeto i vari reparti per cercare di bloccare i contagi e contrastare la diffusione del virus". In corso, dunque, una stretta per accertare con uno screening di massa le condizioni di tutto il personale dipendente dell'ospedale di Taormina, amministrativi, medici, infermieri, ausiliari. Il direttore Cardia ha disposto, inoltre, lo stop ai ricoveri in Medicina, Nefrologia e Cardiologia con Utic.

