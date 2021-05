Santa Teresa di Riva, usare le docce in spiaggia costerà 10 euro

Non saranno più totalmente gratuiti i servizi pubblici garantiti sulla spiaggia dal Comune. L’Amministrazione guidata dal sindaco Danilo Lo Giudice ha infatti deciso dalla stagione balneare di quest’anno di introdurre un costo per l’utilizzo delle docce, che sin dalla loro presenza sull’arenile sono state fruibili gratuitamente senza alcun onere a carico di residenti e vacanzieri che giungono a S. Teresa di Riva. Non sono mancati infatti in questi anni gli sprechi, in un periodo come quello estivo in cui il Comune deve far fronte alla carenza di acqua tanto da doverla acquistare dai privati, e dunque è stato deciso di installare delle nuove docce, in sostituzione di quelle attuali, che eroghino l’acqua dietro il pagamento di una tariffa seppur simbolica, utilizzando una tecnologia Rfid (radio identification identification) che si basa sulla comunicazione wireless. Gli utenti riceveranno una braccialetto/portachiavi che si collega tramite onde elettromagnetiche alle docce, utilizzabili gratuitamente dai residenti a S. Teresa mentre i non residenti che intendano utilizzarle dovranno pagare una tariffa simbolica di 10 euro acquistando il braccialetto. Le famiglie residenti che vorranno richiedere un secondo braccialetto dovranno pagarlo 10 euro.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata