Appello di Barresi (Uiltrasporti Messina): interventi sulle autotrade o sarà caos in estate

"I lavori straordinari e ordinari alle nostre autostrade non sono più rinviabili, in ballo c'è la sicurezza di lavoratori e utenti, i pesanti rilievi del Ministero non ammettono repliche se non sul campo con una massiccia opera di manutenzione che di fatto è solo all'inizio - dichiara Michele Barresi segretario Uiltrasporti Messina - pertanto chiediamo al Cas di alleviare i disagi all'utenza investendo più risorse possibili , economiche ed umane , nell'accelerazione dei lavori affidati alle ditte e nei cantieri di pertinenza. In questo senso occorre avviare con urgenza con le organizzazioni sindacali la copertura della pianta organica del Cas. Servono interventi mirati e urgenti, siamo a ridosso della stagione estiva - conclude Barresi - occorre evitare il caos che scaturirà dal maggiore traffico veicolare prevedibile che rischia di bloccare le nostre autostrade.

