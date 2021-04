Grave incidente tra Patti e Gioiosa, muore un 48enne di Firenze

Un uomo di 48 anni, originario della provincia di Firenze, è morto ieri sera a causa dei postumi di un gravissimo incidente stradale autonomo verificatosi nel pomeriggio, intorno alle ore 16.30, tra Gioiosa Marea e Patti sulla strada statale 113. Si tratta di Gianni Bertacci, 48 anni, artigiano. L’uomo a bordo di uno scooter, per cause in corso di accertamento, mentre transitava in direzione Messina ha perso il controllo del mezzo nei pressi della galleria di Capo Calavà ed è andato a sbattere al margine della carreggiata.

Immediatamente sul posto erano giunti i carabinieri ed un'autoambulanza del 118. Dapprima trasferito al pronto soccorso dell'ospedale “Barone Romeo”, viste le gravi condizioni a causa dei diveri traumi riportati nell'incidente, il 48enne era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo, dove non è riuscito la superare la crisi ed è morto in tarda serata. L'uomo si trovava in zona per motivi di lavoro. Ancora da ricostruire le cause dell'incidente. Sul sinistro indagano i carabinieri della compagnia di Patti e della stazione di Gioiosa Marea diretti dal tenente colonnello Salvatore Pascariello.

