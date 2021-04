Assunzioni autisti Atm, vince la linea verde: «Spazio anche ai senior»

Porte aperte all’Atm. Gli ambiziosi obiettivi industriali previsti dal contratto di servizio e le nuove attività dell’azienda, impongono l’arrivo di forze nuove. Le assunzioni sono sempre tema delicato per la metodologia di selezione e quando si avvicina il momento della scelta, cresce il dibattito. Partiamo dalle domande, quelle sollevate da Filt Cgil e Uiltrasporti e poi dal consigliere comunale Libero Gioveni. «Giudichiamo positivamente le assunzioni già espletate per incrementare la forza lavoro. Ricordiamo che dai dati forniti dall'Atm Spa per l'anno in corso – dichiarano i segretari generali Carmelo Garufi e Michele Barresi - i “chilometri” bus da effettuare sono 5.250.000 per i quali serve una forza autisti minima di 219 unità, che salgono a 239 nel 2022, quando i km da percorrere dovranno arrivare a 5.700.000. Il presidente del cda Giuseppe Campagna ha comunicato lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto per 30 autisti con contratto di apprendistato e la volontà di incrementare tali assunzioni fino a 50 unità. Siamo assolutamente favorevoli alle assunzioni di giovani leve ma chiediamo garanzie circa l'immediato completamento anche del secondo bando espletato e relativo al reclutamento di 60 autisti senza vincolo di età che risulta di fatto congelato da mesi. Risulta che oggi ci siano tutte le condizioni per procedere anche a queste assunzioni». Anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni è sulla stessa lunghezza d’onda e teme che siano sacrificati gli over 30. Ben 1200 sono state le domande, giunte da tutta Italia, per 60 posti da autisti.

Le risposte sono affidate al presidente Giuseppe Campagna che chiarisce i termini del provvedimento di lunedì con cui è stato allargata a 50 la disponibilità di assumere apprendisti under 30. «Avevamo assunto i primi 19 giovani nelle scorse settimane – dice Campagna – Altri 11 non hanno superato i test o le visite o addirittura non si sono presentati. E così abbiamo fatto fare le prove pratiche a tutti gli altri idonei. Intanto saranno assunti gli 11 che mancano per chiudere il bando. Ma ci riserviamo in un secondo momento di prendere altri 20 giovani perchè Atm ha bisogno di turn over e per esempio da qui a giugno altre 8 persone andranno in pensione e attingeremo da quella lista. In più ci sono i servizi di rimozione auto e carroattrezzi che hanno bisogno di personale. Ma questo non inficia il bando per gli over 30. Stiano tutti sereni: i 60 posti di autista saranno tutti occupati. Da definire solo la metodologia della selezione che potrebbe avvenire, dopo l’assunzione dei 30, on line, oppure, viste le nuove norme, solo sulla base dei titoli senza il test. Abbiamo chiesto un parere legale».

