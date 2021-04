Viadotto Ritiro a Messina, slitta ancora la conclusione dei lavori

Slittano i tempi di consegna del nuovi viadotto Ritiro. Almeno di sei mesi. È quello che è emerso dalla richiesta della Toto Costruzioni al Consorzio autostrade siciliane che ora dovrà verificare la congruità della domanda. Nonostante nel cantiere in tangenziale si lavori a spron battuto da qualche mese e lo stato di avanzamento dell’opera sia piuttosto rapido, i tempi programmati non potranno essere rispettati. Dalla fine di quest’anno, il nuovo termine potrebbe scivolare alla giugno del 2022. Sei mesi in più dovuti a tutta una serie di motivazioni tecniche, economiche ma anche sanitarie, visto che l’onda lunga del Covid si abbatte anche sui grandi cantieri.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata