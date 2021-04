Open week end a Messina, tiepida risposta. Cresce ancora la curva dei contagi

Oggi ultimo giorno dell’open week end per AstraZeneca, ma Messina resta scettica nei confronti del siero anglo svedese. È vero che le vaccinazioni dell’iniziativa voluta dalla Regione per gli over 60 che anche senza prenotazione ancora oggi possono presentarsi, nel messinese, in sei strutture, ha triplicato l’utilizzo di AstraZeneca, ma alla fine dei conti, ieri in Fiera sono stati solo 148, compresi i prenotati che erano una trentina. In due giorni di apertura agli over 60 senza patologie, ne sono stati somministrati 323 ( 175 furono venerdì), praticamente lo stesso numero realizzato nella somma dei sei giorni precedenti. I dati dell’intera provincia saranno resi noti oggi, ma sembra proprio che la diffidenza, nella provincia, delle due morti sospette, quella della professoressa Augusta Turiaco e dell’avvocato Mario Turrisi, stia prevalendo. Prova ne sia che invece il resto del paniere di vaccinazioni conferma le prenotazioni on line: ieri 281 Pfizer e 19 Moderna. Intanto, continua a cresce la curva dei contagi in città come in provincia. Un trend che prosegue da oltre una settimana. Secondo i dati forniti dall’ufficio del Commissario per l’emergenza Covid di Messina e che fanno sempre riferimento al giorno precedente, venerdì gli attuali positivi di tutta la provincia erano 2.099, una cinquantina in più del giorno precedente e cento in più di mercoledì. Un impennata preoccupante perché un mese fa i positivi erano poco più di mille. Forse questo è l’onda lunga dei contatti pasquali che hanno riportati a numeri di febbraio la situazione nel Messinese. In città, gli attuali contagiati sono 631, domenica scorsa erano 100 in meno.

© Riproduzione riservata