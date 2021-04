L'incidente di Milazzo, lungo intervento per il 13enne. Il papà: "Grazie a tutti"

Sono trascorsi due mesi da quel terribile incidente ma il tredicenne di San Pier Niceto non si è mai arreso, affrontando con coraggio e determinazione ogni tappa di questo difficile percorso che ha incrociato la sua vita. Ieri, al Policlinico di Messina, il ragazzino è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico maxillofacciale e non solo, durato circa 8 ore. In sala operatoria, tre équipe di medici. Per fortuna, tutto è andato come sperato. Lo scorso 13 febbraio, il giovane è rimasto coinvolto in un incidente autonomo mentre viaggiava a bordo di una Ford Focus con altre persone, a Milazzo, in via dei Giardini. A parlare è stato il padre, e lo ha fatto attraverso un messaggio pubblico: “Scrivo queste poche righe per informare tutte le persone che hanno chiesto e pregato che nostro figlio si è risvegliato tranquillo dopo l'intervento. Ringrazio di cuore i medici che ci hanno messo tutta la loro passione e l'amore. Ringrazio Dio per il miracolo che ci ha concesso. Sarà lunga la strada da percorrere ma insieme cavalcheremo il mondo”.

© Riproduzione riservata