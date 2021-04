Terme Vigliatore, morte improvvisa di una bambina di 11 mesi. Esposto della famiglia

Una bambina di 11 mesi, originaria di Terme Vigliatore, è morta all'ospedale Fogliani di Milazzo. Un esposto per accertare i motivi del decesso è stato presentato in Procura a Barcellona Pozzo di Gotto dai legali della famiglia. Richiesti accertamenti tecnici urgenti e il sequestro delle cartelle cliniche. La piccola era stata sottoposta al vaccino obbligatorio lo scorso 6 aprile, ma nei giorni successivi aveva accusato una stato febbrile intenso (quasi 40). A quel punto i genitori hanno chiesto l'intervento del 118, con la bambina trasportata al Pronto soccorso del nosocomio milazzese. Dal quale è stata dimessa poche ore dopo. Ma nella notte le condizioni si sono aggravate e ieri mattina un secondo intervento del 118, chiamato sempre dai genitori. Poco dopo l'arrivo in ospedale la bimba è morta.

