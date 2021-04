Messina, il palazzetto di Mili sarà completato

Venti anni dopo il completamento del corpo principale, finalmente, si avvicina il momento di finire l’opera. La palestra di Mili per troppo tempo ha rischiato di vivere una provvisorietà permanente. Pronti il campo di gioco e gli spogliatoi, tutto il resto è stato sempre rinviato perché i fondi non c’erano. A venire incontro a questa semi incompiuta è stato il Masterplan, il maxi contenitore di progetti finanziati con i soldi dell’Europa, per il tramite del Governo, e che per Messina prevede 332 milioni di euro.

Uno di questi milioni è destinato proprio al completamento della palestra di Mili ma deve essere “impegnato” entro la fine dell’anno perché non venga persa quest’opportunità presso che unica. Le regole del Masterplan sono rigide: la gara d’appalto deve essere completata prima della fine dell’anno. Ecco perché l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva del progetto che il Comune ha perfezionato in questi giorni è un viatico confortante rispetto al raggiungimento dell’obiettivo.

Il Palamili di Messina

