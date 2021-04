Due nuovi morti per il covid negli ospedali cittadini. Oggi si è registrato il decesso di un uomo di 82 anni originario di Milazzo. Al Papardo, invece, è morta una donna di 56 anni. Il covid da aprile 2020 ad oggi ha mietuto 424 vittime nel messinese, solo per quanto riguarda coloro che sono deceduti negli ospedali. 59 nella prima fase e 365 in questa seconda.

