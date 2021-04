Messina, si corre contro il Covid. Mercoledì i lavori al PalaRescifina

Oggi Messina continua il suo cammino verso una campagna vaccinale il più completa possibile. Ogni occasione diventa buona per fare più in fretta dei contagi, per non permettere al virus di cambiare e di aggirare l'efficacia dei vaccini. Ancora siamo coperti, dicono gli esperti, dai vaccini attualmente in uso.

Ecco perché si deve puntare sull'immunizzazione di più persone possibile. Mercoledì partono i lavori al Palarescifina, oggi si è partiti con il nuovo centro di Patti. Purtroppo però si registrano due nuovi decessi.

