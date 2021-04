Aggredisce controllore Atm con un pugno, arrestato a Messina

Aveva minacciato con un coltello il controllore del tram su cui viaggiava ed era stato identificato e denunciato per i reati di minaccia e porto d’arma o oggetti atti ad offendere ad inizio aprile. Sabato pomeriggio, intorno alle 15, all'altezza di via Garibaldi, ha aggredito con un pugno al volto la verificatrice in servizio sullo Shuttle Atm che gli chiedeva di verificare il titolo di viaggio. Dopo averla colpita, l’uomo, originario dello Sri Lanka, 55 anni, senza fissa dimora, con precedenti di polizia a suo carico, l’ha ulteriormente minacciata con un coltello e, azionando il maniglione apri-porta del bus, ha tentato la fuga.

I poliziotti delle Volanti, immediatamente intervenuti, lo hanno arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnato nelle camere di sicurezza della caserma Calipari. La malcapitata medicata all'ospedale Papardo, con prognosi di sei giorni. Al termine della direttissima, arresto convalidato e trasferimento dell'indagato nel carcere catanese di Piazza Lanza. Sottoposta a sequestro anche l’arma, un coltello a serramanico lungo 13 centimetri.

