Messina, Siracusano (FI): “A maggio discuteremo in Aula lo stop per le baraccopoli”

«La mia proposta di legge per lo stop alle baraccopoli di Messina è stata calendarizzata in aula alla Camera dei deputati - su esplicita richiesta di Forza Italia - per il mese di maggio. Una buona notizia per la città dello Stretto, una speranza per gli 8mila messinesi che», afferma Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia, «ancora, nel 2021, vivono in condizioni socio-sanitarie insostenibili e inumane. Negli scorsi mesi la pdl, dopo positive accelerazioni, aveva subito incredibili rallentamenti, anche a causa di una non chiara volontà politica del governo Conte in merito alla risoluzione di questo decennale problema. Adesso, con l’esecutivo Draghi, mi auguro con ragionevole ottimismo che questa iniziativa parlamentare possa andare definitivamente in porto e segnare una svolta per Messina e per tanti suoi abitanti. I ministri Gelmini e Carfagna hanno dimostrato in passato e nelle ultime settimane di avere a cuore questa proposta di legge. La posizione di Forza Italia è chiara ormai da tempo, e anche all’interno delle altre forze politiche di maggioranza ci sono sensibilità favorevoli. Andiamo, dunque, in Aula e facciamo un passo di storica importanza per il Sud e per la Sicilia: il tempo dei tentennamenti è finito, adesso concretezza e realismo».

© Riproduzione riservata