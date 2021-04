Lavori sulla Messina-Palermo: il 9 aprile uscita obbligatoria a Sant'Agata con rientro a Santo Stefano

Al fine di consentire i lavori di posa in opera della segnaletica necessaria per la messa in sicurezza dello scambio di carreggiata del viadotto Buzza, nella giornata di domani (venerdì 9 aprile 2021), dalle ore 7.00 alle ore 20.00 sarà istituita sull’autostrada A20 Messina Palermo, solo per i veicoli che transitano in direzione Palermo, l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sant’Agata di Militello con rientro a quello di Santo Stefano di Camastra.

