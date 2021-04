MessinaServizi, tribunale annulla bando per operatori ecologici. Illegittima clausola sull'età

Con ordinanza del 3 aprile 2021, la Sezione Lavoro del Tribunale di Messina ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Santi Delia annullando il bando di concorso di MessinaServizi che escludeva dalla partecipazione ad una selezione per operatori ecologici i soggetti di età superiore ai 40 anni.

Il Tribunale, accogliendo la tesi del legale messinese, ha stabilito che una volta scelto, per il reclutamento del personale, il metodo dell’avviamento di cui all’art. 16 della l. n. 56/1987 utilizzando gli iscritti alle liste di collocamento, le società sono tenute a seguire le regole previste per le procedure selettive pubbliche, compresa quella di cui all’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997. La norma impone che «la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazioni».

Il Tribunale, inoltre, ha chiarito che in tali procedure, non vi è alcuna legittimazione dei Centri per l’impiego a partecipare al giudizio giacché le scelte sono adottate da parte delle Amministrazioni, o delle Società partecipate, che indicono la procedura e che redigono i bandi di concorso.

Il Giudice ha dichiarato sia l’illegittimità della clausola del bando relativa al requisito dell’età tra 18 e i 40 anni che l’illegittima esclusione dell’aspirante operatore alla partecipazione alla selezione pubblica ordinando, dunque, alla società coinvolta di provvedere alla rivalutazione della domanda del ricorrente e al contestuale reinserimento all’interno della graduatoria degli ammessi alla preselezione.

