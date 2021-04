Prof di Messina morta per trombosi, tra 30 giorni i risultati dell'autopsia

Si conosceranno tra 30 giorni i risultati dell'autopsia sul corpo di Augusta Turiaco, l'insegnante cinquantacinquenne di musica della scuola media Mazzini-Gallo morta in seguito alla somministrazione del vaccino di AstraZeneca. Stamani, è durato cinque ore l'accertamento tecnico irripetibile all'obitorio del Policlinico universitario "Gaetano Martino". Ad eseguirlo il collegio composto dal medico legale Fabrizio Perri, dallo specialista in Malattie infettive Antonio Albanese e dall'anatomopatologo Giovanni Bartolone, nominati dai sostituti procuratori Federica Rende e Roberto Conte, titolari dell'inchiesta. I familiari della vittima, difesi dall'avvocato Daniela Agnello, hanno invece incaricato il medico legale Daniela Sapienza, l'immunologo Guido Ferlazzo e l'ematologo Andrea Alonci. Hanno chiesto un'estensione del quesito peritale formulato dall'Autorità giudiziaria. La donna sarebbe morta in seguito a una trombosi.

© Riproduzione riservata