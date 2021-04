Il talk "Scirocco" in onda stasera: fari puntati sui dati Covid "falsificati", le varianti, la Pasqua e la scuola

“Covid 19, tra fantasia e realtà”. E' il titolo della puntata di Scirocco, il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi in onda questa sera alle 20,30. Riflettori puntati sui dati e sull'inchiesta che ha travolto la sanità siciliana. In collegamento i deputati regionali Danilo Lo Giuce, Elvira Amata e il volontario Nino Galante, di OpendataSicilia, l'organizzazione che, per prima, aveva messo in evidenza le incongruenze sui numeri della pandemia. Durante il talk si parlerà di virus. Di varianti e di tracciamento si parlerà con la professoressa Teresa Pollicino che dirige i laboratori di biologia molecolare del policlinico. Nello step successivo saranno presenti il direttore generale dell'Asp Dino Alagna, il segretario della Cisl pensionati Bruno Zecchetto e la titolare della casa di riposo come d'Incanto Donatella Martines, dove, durante la prima ondata, si verificarono oltre trentacinque decessi.

Tiziana Caruso ci farà toccare con mano la devastazione economica causata dalla pandemia portandoci nella sede di una delle associazioni che tenta di alleviare anche a Pasqua, il disagio economico di tanti messinesi. Nello step dedicato alla scuola e alla cultura saranno presenti la scrittrice-docente Simona Moraci, autrice di "Duecento giorni di tempesta”, il docente dell'istituto "Maiorana" Aldo Ficara e l'architetto Nino Principato.

© Riproduzione riservata