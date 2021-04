Ars, il casello di Villafranca diventerà "gratuito": pronti 1,5 mln di rimborsi per i messinesi

Con 26 voti favorevoli e 25 contrari l'Ars ha approvato l’emendamento presentato dai deputati della Lega primo firmatario Antonio Catalfamo per l’introduzione del rimborso per il pedaggio al casello di Villafranca. Stanziati 1,5 milioni di euro per il 2021. Ad usufruirne potranno essere tutti i cittadini della provincia di Messina: adesso toccherà all’assessorato ai Trasporti dettagliare il regolamento di questa iniziativa.

“Questa battaglia l’abbiamo portata avanti sotto diversi canali in questi anni - commenta l’on Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per la Lega - attraverso diverse misure. Una vera ingiustizia per i cittadini che si vedono costretti da anni a pagare un pedaggio per una tratta ricadente nello stesso Comune. In più la stessa tratta è interessata da diversi lavori e condizioni di criticità ormai da dieci anni. Dispiace constatare che in aula il Movimento 5 Stelle abbia chiesto il voto segreto al fine di far saltare questo importante risultato raggiunto dalla Lega. Evidentemente i morti su quella strada non interessano ai grillini. Noi abbiamo lottato duramente per blindare questa misura e finalmente la portiamo a casa dopo anni di battaglie e denunce.”

© Riproduzione riservata