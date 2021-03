Il commissario Figliuolo a Messina: dopo Pasqua un nuovo hub vaccinale al PalaRescifina

12:02 - Nascerà un nuovo centro vaccinale in città. È questa la principale novità al termine della visita del generale Francesco figliuolo al lab in fiera. Il nuovo centro è stato individuato al pala Rescifina nel polo sportivo del pala San Filippo. La struttura è stata messa a disposizione dal Comune di Messina e è previsto che sarà allestita subito dopo le festività pasquali. Il generale figliuolo prima della visita in fiera è stato in prefettura e ora si è trasferito all’ex ospedale militare.

***

La visita del generale Figliuolo porta in dote una importante novità nell’hub in Fiera. Finalmente, dopo 15 giorni, l’attesa della vaccinazione non sarà più così disagevole. Ad accogliere il commissario nazionale per l’emergenza Covid ci sarà un grande tendone che copre gran parte dello spazio antistante i due padiglioni, il 7A e il 7B, dove si svolgono le vaccinazioni di massa dei messinesi.

Anche se, a giudicare dai numeri di questi giorni e dalle prospettive di oggi e domani, parlare di programma massivo è davvero difficile. La carenza di dosi fa girare al minimo la macchina dell’hub realizzato in Fiera con una cinquantina di postazioni e un potenziale di oltre 4000 somministrazioni al giorno. Ieri, per esempio, il principale centro vaccinale della provincia e tra i più grandi d’Italia, ha “prodotto” 300 vaccinazioni. 180 di queste con AstraZeneca e 120 con Pfizer. Ma queste ultime dosi sono giunte in extremis in Fiera perchè in surplus, e a rischio scadenza se non utilizzate in questo week end, da altri centri della provincia. Infatti ieri non erano in programmazione vaccinazioni Pfizer proprio perchè non c’erano scorte certe.

E così sono stati chiamati, con una convocazione improvvisa, coloro i quali sono risultati inidonei all’AstraZeneca dopo l’anamnesi avvenuta nei giorni scorsi. Da due giorni inoltre si registrano problemi nelle vaccinazioni a domicilio, con diversi appuntamenti saltati senza preavviso. E oggi? Le previsioni sono al ribasso. Infatti, le dosi di Pfizer sono di nuovo a zero e se non dovessero arrivare i “resti” di altri centri vaccinali, nessuno ne usufruirà. Quanto ad AstraZeneca le scorte dovrebbero essere di poco superiori alle 100 dosi. In un paio d’ore potrebbero essere già svanite. Stesso programma, salvo sorprese, per la giornata di domani.

Ecco perché il Commissario Francesco Figliuolo, nella sua visita al centro vaccinale di Messina, rischia di trovare molti più medici che pazienti. Dalla Regione sono arrivate rassicurazioni sull’arrivo di migliaia di dosi già a partire dalla prossima settimana, ma di certo questo “stop and go” non aiuterà a mantenere i tempi previsti di copertura di fasce delicate della popolazione come gli ultra settantenni e i fragili. Ma torniamo all’esterno dei padiglioni. Stamattina dunque sarà allestito ( si è lavorato per tutta la notte) il grande tendone dell’attesa. Un impegno assolto dal commissario Alberto Firenze e dall’Asp che hanno fatto arrivare in fiera una struttura di quasi 400 metri quadri che dovrebbe poter contenere anche 200 persone distanziate. All’interno, l’accettazione e la sala d’attesa vera e propria. Adesso tutto il percorso all’interno della cittadella è al coperto.

Intanto la prossima settimana potrebbe essere varato un nuovo sistema di vaccinazione. Infatti ha avuto il via libera la sperimentazione della somministrazione del siero anche in auto. Sarebbe utilizzato il prezioso spazio dell’ex Gazometro per poter vaccinare senza fare scendere dal proprio mezzo le persone. I regimi di sicurezza sono garantiti dallo staff di medici e dalle attrezzature già presenti nella struttura dove oggi si effettuano già i tamponi.

