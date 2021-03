Mercato Zaera a Messina, lavori conclusi. Dopo due anni pronti 48 box

Due anni. Ecco il tempo che c’è voluto per realizzare il nuovo mercato Zaera. Un percorso che si concluderà oggi quando i lavori verranno consegnati all’amministrazione comunale. Sarà uno spazio finalmente adeguato alla domanda di un’area della città particolarmente popolosa e che da oltre due decenni aveva in quest’area mercatale un riferimento utilissimo. Il numero dei box rimarrà più o meno quello dello spazio originale ma non è nemmeno paragonabile la situazione logistica. Sono stati realizzati, all’incrocio fra viale Europa e via Cesare Battisti, due piani fuori terra, quello più in basso, seminterrato, adibito a parcheggi (44 auto e 6 moto), quello superiore proporrà 48 posti mercato (44 da 13 metri quadri e 4 da 18 metri quadri), celle frigorifere comuni, un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e, sul tetto, la predisposizione di pannelli fotovoltaici per rendere autonomo energicamente questo nuovo polo del commercio che non potrà che rivalutare tutta l’area.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata