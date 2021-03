De Luca-Zafarana: "Troppi disagi, si realizzi secondo hub a Messina al PalaRescifina"

«Apprezziamo l’intento di accelerare le vaccinazioni e di recuperare il tempo perduto dettato dal momentaneo stop ad Astrazeneca, ma è fondamentale garantire alla cittadinanza il rispetto delle norme di sicurezza, prevenendo qualsiasi disagio, a tutela soprattutto delle persone più anziane». Così in una nota i deputati regionali del M5s Valentina Zafarana e Antonio De Luca, che commentano le criticità riscontrate nel corso dei Vax Day a Messina, proponendo in particolare la realizzazione di un ulteriore Hub vaccinale nella zona sud della città.

«Quello a cui abbiamo assistito nel corso del weekend nei presidi approntati per la vaccinazione, con particolare riferimento alla giornata di sabato – scrivono - è stato l’esempio lampante della carente organizzazione da parte dell’assessorato regionale alla sanità nel coordinare le Asp e i centri vaccinali. L'esperienza acquisita in oltre un anno di somministrazione dei tamponi evidentemente non è servita a porre in atto le giuste scelte al fine di evitare disagi e assembramenti. Ben venga intensificare il servizio, vaccinando fino a sera, ma occorre dotarsi di un servizio che eviti assembramenti e non ingeneri disagio nella popolazione che attende in coda. Mentre all’interno dei padiglioni l’organizzazione da parte del personale sanitario è stata ottimale, all’esterno degli HUB migliaia di cittadini e di anziani sconfortati e rassegnati hanno atteso per ore il proprio turno sotto la pioggia. Come spesso accade, si cerca di rimediare a posteriori con degli accorgimenti non risolutivi per agevolare le code, quali percorsi coperti e app elimina code, ma senza le prenotazioni e l'assegnazione di una fascia oraria è facilmente prevedibile che torneremo presto a vedere lunghe code fuori dall'HUB vaccinale. Occorrerebbe – concludono - iniziare a predisporre un secondo HUB nella zona sud del territorio Messinese, quale ad esempio il palasport comunale a San Filippo, che ben si presterebbe a tale scopo essendo servito da autostrada e parcheggi».

