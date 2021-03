Bazia Gardens e il porto di Portorosa, un maxi fallimento che è durato 26 anni

Ventisei anni. È il tempo trascorso per giungere alla fase della vendita per uno dei fallimenti che ha destato clamore mediatico. Si tratta del fallimento della Bazia Gardens srl, la società che ha costruito e gestito il porto di Portorosa, il più grande approdo turistico regionale. Una struttura sorta nel territorio del Comune di Furnari, ai piedi del promontorio del Tindari. È un grande complesso turistico alberghiero realizzato in uno scenario da sogno che è anche una cittadella per diportisti. Il fallimento della società risale agli inizi degli anni Novanta, in particolare nel 1994.

Lunghe dispute giudiziarie hanno rallentato il cammino di questo fallimento. La procedura, infatti, è stata bloccata per circa due decenni da un complesso contenzioso sia in sede di giustizia amministrativa che ordinaria. La disputa giudiziaria ha riguardato soprattutto il porto. Dopo una lunga battaglia legale si è arrivati a concludere che, ad accezione di alcune parti esterne, si trattava di un bene privato e non demaniale e di conseguenza poteva essere messo in vendita dalla curatela.

