Messina, ecco quanto "vale" l'unica offerta per il "Franco Scoglio"

Siamo alle battute finali per il bando di affidamento dello stadio “Franco Scoglio”. La commissione di gara, presieduta dal dirigente ai Servizi tecnici di Palazzo Zanca, Antonio Amato, ha convocato per martedì prossimo la nuova seduta pubblica, che potrebbe essere anche quella decisiva.

L’ultima seduta era stata il 29 dicembre scorso e si è trattato di una seduta chiave, perché quella in cui sono stati attribuiti i punteggi all’unica offerta arrivata: quella presentata all’1.04 della notte del 30 settembre dalla “Football Club Messina società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata” (non, dunque, un’associazione temporanea di imprese come era filtrato e annunciato in un primo momento).

Dai verbali di gara, redatti dallo stesso Amato e dai due componenti della commissione nominati dall’Urega di Messina (l’avv. Giuseppe Consoli e l’ing. Mario Presti), viene fuori che l’unico ambito in cui l’offerta dell’Fc Messina ha ottenuto il punteggio massimo è quello dell’offerta economica: la società ha proposto un progetto di migliorie complessive da 141 milioni 875 mila euro (l’importo a base d’asta era 300 mila euro più Iva), oltre a un rialzo sul canone annuo di gestione dell’impianto del 10%.

