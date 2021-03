Una baita immersa nel bosco, un’altra perla di Montalbano

Montalbano Elicona possiede un ampio patrimonio storico-architettonico, naturalistico, paesaggistico e ambientale, di straordinario interesse, per il quale l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Taranto, ha predisposto e finanziato un piano di attività per la continua valorizzazione. La creazione di itinerari turistici da proporre ai visitatori rappresenta una delle azioni del piano di promozione turistica che è sempre in divenire. Attraverso gli itinerari tematici i turisti, che sempre più numerosi scelgono di visitare Montalbano Elicona, vengono guidati alla scoperta di luoghi unici e diversi tra loro, pregni di storia e di leggenda, sospesi tra mito e realtà. In quest’ottica ,l’amministrazione comunale con la delibera dell’11 agosto 2020, aveva programmato un intervento dell’importo di 11.000 euro, dedicato al ripristino, alla rivalutazione e rimessa in uso della “Baita di Colla Barriera”, di proprietà comunale, sita nel bosco di Colla Barriera dell’altopiano di Polverello, al fine di renderla utilizzabile dai turisti che ne fanno richiesta per trascorrere parte del loro tempo libero a godere della bellezza offerta dalla natura incontaminata e della serenità del luogo.

