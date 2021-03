Tragedia a Savoca: muore bimbo di due anni

Tragedia a Savoca. Questa mattina, infatti, un bimbo di due anni è morto a causa di un malore accusato nelle ore precedenti e per lui non c’è stato nulla da fare. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, era stato condotto dai genitori al Pte-118 di Santa Teresa di Riva per un problema gastrointestinale e i medici avevano quindi deciso di trasferirlo al Policlinico: la coppia, però, ha preferito recarsi da un pediatra della zona per farlo visitare e quest’ultimo, resosi subito conto della gravità della situazione, li ha convinti a tornare alla postazione 118 per procedere con l’immediato ricovero del figlio. L’ambulanza è dunque partita alla volta del nosocomio messinese, dove però il piccolo è giunto privo di vita e per lui, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto sta indagando la Polizia.

