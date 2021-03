Messina, rogo in una casetta da demolire di via Macello Vecchio

Un incendio si è sviluppato questa mattina prima delle otto in via Macello Vecchio nel quartiere di Cristo Re ad andare a fuoco una casetta di quelle evacuate nell’ambito del piano di risanamento di Arisme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. In quelle abitazioni non abita più nessuno oramai da alcuni mesi dopo che i proprietari sono stati assegnati nuovi appartamenti in giro per la città. Le casette sono state rese in utilizzabili con l’eliminazione di porte, servizi e tetto. Si attende adesso il momento della loro demolizione.

