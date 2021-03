Messina, lezioni a distanza alla Verona Trento sino al 12 marzo

In didattica a distanza da oggi al 12 marzo l’Istituto comprensivo Verona Trento di via XXIV Maggio. A orientare la decisione del preside Santi Longo le difficoltà che scaturiscono dagli effetti collaterali, seppur minimi, dei vaccini. Diversi docenti, infatti, che hanno accusato lievi stati febbrili, sono stati costretti a marcare visita. Visto che nei prossimi giorni il corpo docente del Verona Trento sarà coinvolto pienamente nel piano vaccinale, il dirigente scolastico, riscontrando difficoltà nelle sostituzioni, ha preferito ricorrere per i prossimi dieci giorni alla didattica a distanza in modo da utilizzare gli stessi docenti. Si parte oggi e si torna in aula lunedì 15 marzo. Sono oltre cinquemila gli over 55 che da ieri possono prenotarsi per la vaccinazione anti-Covid.

